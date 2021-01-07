В Україну йдуть морози і сніг: коли і де

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У найближчі три дні в Україні очікуються дощі, сніг і морози. Про це NNS повідомляє, посилаючись на УНН, які, в свою чергу посилаються на Укргідрометцентр.

“Найближчої ночі у північних областях та на Лівобережжі мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, місцями пориви південно-західного вітру 15-20 м/с, на Чернігівщині та Сумщині значні опади, завтра вдень в південній частині часом опади, переважно у вигляді дощу”,

— повідомили синоптики.

За даними Укргідрометцентру, 9 січня у південних, східних та більшості центральних областей буде мокрий сніг та дощ, у південно-східних областях місцями значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледиця; на решті території, а 10 січня в Україні без істотних опадів.