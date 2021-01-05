Синоптики розповіли, яка буде погода на Різдво в Україні

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7 січня у більшості областей України помірний дощ та мокрий сніг, вдень 4-9° тепла. Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Укргідрометцентр, передає NNS.

"5 січня в Україні хмарно з проясненнями. У західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях часом невеликий дощ, на заході країни помірний дощ, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на північному сході країни і в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура у західних та більшості південних областей вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла, на півдні Одещини 8-11° тепла; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла",

- зазначається у повідомленні.

У Києві 5 січня без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла. На Київщині сухо, вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.

6 січня вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без істотних опадів; вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.

7 січня вночі у південно-західній частині, вдень в більшості областей помірний дощ та мокрий сніг, у південних та центральних областях місцями значні опади; вітер південно-західний, у західній частині з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південних та східних областях пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на півдні до 5° тепла; вдень 1-6° тепла, у південній частині 6 січня 7-12°, 7 січня 4-9° тепла.

У Києві та столичному регіоні 6 січня вночі невеликий, вдень 7 січня помірний дощ та мокрий сніг, в решту часу без істотних опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

8 січня в Україні, крім Карпатського регіону та південних областей, 9 січня у північних, східних областях, Приазов'ї та в Криму дощ та мокрий сніг.

Температура 8 січня вночі та вдень 0-5° тепла, у західних областях від 2° тепла до 3° морозу (в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу), у південних областях вдень 3-8° тепла; 9 січня вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, вночі в західних областях 1-6° морозу, вдень у південній та східній частинах 0-5° тепла.

У Києві і Київській області 8-9 січня помірний дощ з мокрим снігом. Температура вночі та вдень 8 січня 0-5° тепла; 9 січня від 3° морозу до 2° тепла.

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