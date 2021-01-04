Біля арктичної станції "Академік Вернадський" відколовся край льодовика (фото)

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На острові Галіндез, де розташована станція «Академік Вернадський», від льодовика Woozle Hill відколовся край криги.

Про це у Фейсбук повідомляє Національний антарктичний науковий центр, передає NNS.

«Досвідченні полярники кажуть, що в цьому районі відкол такого масштабу стався вперше. Висота відколотої частини становить десь 20 метрів, це майже як 7-поверховий будинок. Ширина – 5 м»,

— йдеться в повідомленні.

Як зазначають науковці, тріщина в місці відколу була вже давно, тож вони постійно спостерігали за льодовиком.

Вивчення природної криги в Антарктиді – один з постійних напрямів досліджень українських полярників. Вчені спостерігають за тим, як змінюються льодовики: тануть чи навпаки приростають, з якою швидкістю це відбувається, як утворюються тріщини, куди рухається крига тощо.

«Ці дослідження є важливими, адже льодовики, як і, приміром, пінгвіни чи щучник, "розповідають" про зміни клімату в усьому світі»,

— пояснюють вчені.