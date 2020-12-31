Якою буде погода в Україні у перший день нового року

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У перший день 2021 року в Україні переважатиме не зимова погода. На території всієї країни очікуються дощі, повідомляє NNS , посилаючись на Суспільне.

Згідно із прогнозом «Укргідрометцентру», 1 січня у західних областях очікують від 2 до 4 градусів тепла вдень та від -1 до 1 вночі. У південних – від 8 до 12 градусів удень і від 5 до 7 градусів тепла вночі.

У східних областях синоптики обіцяють – від 2 до 6 градусів та близько 0 градусів вночі. У північних – від 5 до 8 градусів вдень і від 2 до 5 тепла вночі

У центральних – від 4 до 8 градусів удень і від 2 до 6 градусів тепла вночі. У Києві прогнозують від 6 до 8 градусів тепла і дощ.

На всій території України очікується вітер 5-10 м/с та дощі.

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