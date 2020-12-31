Якою буде погода в Україні у перший день нового року

- 31 груд. 2020
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У перший день 2021 року в Україні переважатиме не зимова погода. На території всієї країни очікуються дощі, повідомляє NNS , посилаючись на Суспільне.
Згідно із прогнозом «Укргідрометцентру», 1 січня у західних областях очікують від 2 до 4 градусів тепла вдень та від -1 до 1 вночі. У південних – від 8 до 12 градусів удень і від 5 до 7 градусів тепла вночі.
У східних областях синоптики обіцяють – від 2 до 6 градусів та близько 0 градусів вночі. У північних – від 5 до 8 градусів вдень і від 2 до 5 тепла вночі
У центральних – від 4 до 8 градусів удень і від 2 до 6 градусів тепла вночі. У Києві прогнозують від 6 до 8 градусів тепла і дощ.
На всій території України очікується вітер 5-10 м/с та дощі.
Факти про погоду у 2020 році
- У столиці України ніч на 30 грудня виявилась найтеплішою з 2003 року. У 2019 році зима у столиці також була з температурними рекордами.
- Листопад 2020 року став найспекотнішим за всю історію спостережень у світі. Для Європи це був другий поспіль найгарячіший місяць.
- Природні катаклізми у 2020 році завдали різним країнам світу понад 100 мільярдів доларів сукупних збитків та призвели до загибелі понад 2 тисяч людей.