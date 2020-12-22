Дожди со снегом накроют Украину

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В Украине сегодня, 22 декабря, в некоторых областях пройдут дожди, местами снег и морозы.

Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от -5 до -1 градуса, а на севере столбики термометров покажут от -4 до 0. В Луганске, Донецке и Запорожье ожидается снег.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от -1 до +4 градусов. Теплее всего будет в Ужгороде и Львове, там столбики термометров поднимутся до 5 градусов тепла. Небо затянет тучами, местами ожидается дождь.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах от -1 до 1 градуса выше нуля. В Херсоне выпадет снег.