Народный синоптик Леонид Горбань предупредил о том, что зима в Украине может стать затяжной. Как рассказал в эфире телеканала Украина 24, высока вероятность обильных снегопадов, а также серьезного снижения температуры.

Синоптик говорит, что нынешняя зима в Украине, согласно народным приметам, может быть долгой и снежной.

Он обратил внимание, что если на Андреев день (13 декабря) идет снег, по народным приметам он будет "лежать 110 дней".

Кроме того, по его прогнозу, после короткой оттепели уже с 20-х чисел декабря начнутся морозы.

"Тем более, по народным приметам идет трехкратное понижение температур. Это Варки, Савки и Николки. Варка мастит, Савка постит, а Николка еще больше добавляет. Так что это и по народным приметам, и по расчетам идет такая погода",