Погода на новогодние праздники: получен свежий прогноз

По прогнозам синоптиков погода в Украине снова будет удивлять – морозные периоды будут сменяться значительными потеплениями. Об этом пишет NNS ссылаясь на «Обозреватель».

Отметим, что уже в декабре в Украину придут две волны потепления – в ближайшую неделю и на Новый год. В то же время похолодание ожидается ко Дню святого Николая, 19 декабря, а в январе и вовсе ожидаются сильные морозы.

Как отмечают синоптики, похолодание, пришедшее в Украину на этой неделе, вызвано сибирским антициклоном. Температура воздуха ночью во многих регионах опускалась до -10 градусов, однако уже с пятницы, 11 декабря станет немного теплее. Ночью будет холодать максимум до -6, а днем ожидается +2+9 градусов.

Потепление продолжится и с понедельника, 14 декабря – дневная температура будет в пределах +2+8, а ночью столбики термометров вряд ли будут опускаться до минусовых температур.

Похолодание снова наступит ближе ко Дню святого Николая, 19 декабря, а к Новому году ожидается очередное потепление до положительных значений.

Снега или дождя на Новый год синоптики тоже не прогнозируют.

Серьезное похолодание, по прогнозам синоптиков, ожидается во второй половине января, а вот в начале месяца температура будет неустойчивой.