В день зимового сонцестояння з Землі можна буде побачити "Віфлеємську зірку", вперше за 800 років

21 грудня 2020 року, в день зимового сонцестояння, ми станемо свідками досить рідкісного астрономічного явища, яке має назву «Віфлеємська зірка».

Спостерігати «Віфлеємську зірку» можна буде з будь-якої точки Землі, з посиланням на Astronomy пишуть Всвіті, передає NNS.

21 грудня 2020 року планети-гіганти Сонячної системи Юпітер та Сатурн максимально наблизяться одна до одної, і для спостерігача з Землі будуть мати вигляд яскравої «зірки» чи «подвійної планети».

На земному небі 21 грудня Юпітер та Сатурн розділятимуть менше 0,1 градуса або одна п’ята ширини Місяця, кажуть астрономи. Своє поступове зближення вони розпочали ще на початку літа.

Відомий німецький астроном Йоганнес Кеплер, першовідкривач законів руху планет, ще у 1614 році висловив припущення, що описана в Біблії «Віфлеємська зірка», яка привела трьох мудреців до маленького Ісуса Христа, могла бути саме таким зближенням планет.

Востаннє таке астрономічне явище «неозброєним оком» спостерігали в 1226 році. А наступне зближення відбудеться через 60 років - у 2080.

Хоча, як пише «Обозреватель», приблизно 2 тисячі років тому найбільше зблизилися Венера і Юпітер, а не Юпітер і Сатурн.