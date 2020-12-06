На Украину обрушится штормовой ветер: движение транспорта 7 декабря будет нарушено

- 06 груд. 2020
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила жителей западных областей Украины и Приазовья о сильных порывах ветра в понедельник, 7 декабря.
Соответствующее сообщение обнародовано на странице ведомства в Facebook.
"По данным Укргидрометцентра 7 декабря в западных областях и Приазовье порывы ветра 17-22 м / с (I уровень опасности, желтый)",
- заявили в ГСЧС.
Также представители ведомства добавили, что погодные условия в понедельник, 7 декабря, могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.