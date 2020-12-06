На Украину обрушится штормовой ветер: движение транспорта 7 декабря будет нарушено

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила жителей западных областей Украины и Приазовья о сильных порывах ветра в понедельник, 7 декабря.

Соответствующее сообщение обнародовано на странице ведомства в Facebook.

"По данным Укргидрометцентра 7 декабря в западных областях и Приазовье порывы ветра 17-22 м / с (I уровень опасности, желтый)",

- заявили в ГСЧС.

Также представители ведомства добавили, что погодные условия в понедельник, 7 декабря, могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.