Завтра очікуються складні погодні умови в п’яти областях України

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У понеділок, 30 листопада, у п'яти областях України суттєво погіршиться погода, - повідомляє NNS , посилаючись на ТСН.

Погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Про це попереджає ДСНС.

"30 листопада в Одеській, вдень і в Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь, на півдні та сході пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах країни, крім південного сходу, подекуди ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий)",

- йдеться у попередженні.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, 29 листопада першим снігом засипало місто Сарни Рівненської області, а 28 листопада справжня зимова казка прийшла до Львова. Засніжило також на популярних курортах у Карпатах.

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