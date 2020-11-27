Надвигаются снегопады: Укргидрометцентр дал прогноз

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Погода в Украине принесет вскоре мощные снегопады. Причем зимние осадки будут практически по всей стране. Синоптики прогнозируют, что сыпать будет в последние дни ноября - 29-30 числа.

Так, согласно данным Украинского гидрометцентра, атмосферный фронт испортит солнечную погоду в субботу, 28 ноября. В этот день будут дожди, а в следующие дни температура снизится, и осадки превратятся в снег.

В субботу, 28 ноября, в страну наведается атмосферный фронт, который принесет моросящий дождь повсюду, кроме Юга. Температура по стране днем +2+6, ночью +2... -4 градуса. Исключение составят южные области с +9+11 днем и 0... +4 градусов ночью.

В Киеве в субботу днем пасмурно, будет моросить. Днем +3+5, ночью от 0 до +2 градусов.

Воскресенье, 29 ноября, принесет в западные, Винницкую и Житомирскую области снегопады, на Север - дождь с мокрым снегом, в Центре - сильный дождь, на Юге и Востоке будет пасмурно, но сильные осадки маловероятны.

Температура в этот день +1+6, на Юге +6+11. Ночью -2... +4 градуса, а в южных областях в ночное время +1+5.

В Киеве воскресенье отметится дождем с мокрым снегом, днем +2+4, ночью -1... +1.

30 ноября температура существенно не поменяется, но сильные осадки отступят. Будет пасмурно, а вероятность небольшого снега останется на северо-западе.

В Киеве в последний день осени пасмурно, с температурой +2+4 днем и -1... +1 ночью.