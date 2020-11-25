Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

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Погода в Украине накануне выходных снова испортится. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредили о гололеде на дорогах, сильных осадках и ночных заморозках. Антициклон принесет непогоду, но в последние дни ноября украинцев еще ожидают теплые деньки.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 26-27 ноября дождь с мокрым снегом пройдет в северных и части западных областей. Днем столбики термометров поднимутся до +2...+6 градусов, ночью синоптики передают до -1...-3 градусов.

На Юг Украины похолодание не доберется. Там ожидается днем от +7 до +10 градусов днем и от +1 до -1 градуса ночью. Погода будет солнечной и сухой.

На Западе также будет довольно тепло - днем от +4 до +8 градусов, ночью от -1 до -3. В Киеве накануне выходных погода будет оставаться стабильной. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

На выходных, 28-29 ноября, осадки накроют все области, кроме южных. Температура воздуха опустится днем до +3...+5 градусов, ночью синоптики передают до -2...-4 градусов.

Ночью в регионах пройдет снег, днем на Западе, Севере, Востоке и в столице местами пройдут дожди. Северо-западный ветер местами будет достигать 10 м/с.

На Юге в субботу и воскресенье будет солнечно и сухо, местами до +9...+11 градусов тепла.