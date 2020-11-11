Температура ниже нуля: какие области Украины приморозит

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Погода в Украине в ближайшие сутки ожидается холодная и в нескольких областях температура опустится ниже нуля. Возможен сильный ветер со штормовыми порывами, но осадки не прогнозируются, передает NNS со ссылкой на РБК.

На востоке страны небольшая облачность, сухо, сильный ветер. Ночная температура воздуха составит от -1 до +2 градусов. Днем ожидается от +4 до +7 градусов.

В южных областях будет немного теплее, без осадков. Ночью в регионе от +2 до +5 градусов, днем от +6 до +9 градусов. В Крыму без осадков, небольшая облачность. Ночью +3 +5 градусов, днем от +7 до +9 градусов.

На севере страны осадки не прогнозируются, возможен сильный ветер. Ночью температура упадет до -1 +1 градуса, днем столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов.

В западной части страны ночные морозы захватят Ровенскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области, там прогнозируется до -1 градуса. В остальных областях от 0 до +2 градусов. Днем в большинстве областей от +4 до +8 градусов.

В центральной части страны без осадков, небольшая облачность. Ночью от 0 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +5 +8 градусов.

В Киеве 11 ноября сухо, небольшая облачность с прояснениями и сильный ветер. Ночью от +1 до +3 градусов, днем ожидается +5 +7 градусов.