В Україну йде потужний антициклон

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До небезпечних осінніх туманів, які весь тиждень огортали Україну, погода скоро додасть ще і заморозки. Наступного тижня (9-15 листопада) над країною утримуватиметься антициклон, повідомляє NNS з посиланням на сюжет ТСН.

Про це йдеться 8 листопада в сюжеті ТСН.Тижня.

А на планеті стає дуже гаряче. Погода у Європі б'є всі рекорди. Температура повітря перевищує звичні для цієї пори позначки на 5-7 градусів.

Приміром, в Іспанію на початку тижня повернулося літо. Метеорологи зафіксували до +28 градусів. У північнішій Швейцарії – до +22. І це столітній рекорд. Німеччина +19. І навіть у холодній Норвегії – +16.

Україну ця теплова хвиля не дістала. Натомість на наступному тижні почне затікати арктичне повітря. Воно і принесе перші серйозні заморозки.

Через антициклон тиждень буде сухим. Денні позначки триматимуться в межах +10 вже від понеділка, 9 листопада. Щоправда, від вівторка похолодає на кілька градусів.

А от ночі вже стають зимовими. На сході з'являться навіть мінусові позначки до -2. У четвер варто чекати аж -4.

А це означає, що середньодобова температура вже буде нижчою за 8 градусів. Тож, водіям пора міняти гуму на зимову.