Готовьтесь к ночным "минусам": синоптик дала прогноз погоды на неделю

- 08 лист. 2020
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Погода в Украине в ближайшее время будет сухой, но холодной. Ожидаются туманы, видимость составит 200-500 метров. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко на своей странице Фейсбук.
В понедельник, 9 ноября, в течение дня температура воздуха составит +7… +12 градусов, на юге столбики термометров поднимутся до +10… +14 градусов.
"В дальнейшем, в течение недели, похолодание будет добавлять по 2-5 градусов, пока во второй половине недели не поползут ночные "минусы",
- прогнозирует синоптик.
Погода в Киеве в понедельник дождь не предусматривает, ожидается туман. Температура воздуха днем составит около 8 градусов.