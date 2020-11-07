Первые морозы уже на подходе: синоптик о погоде в ближайшие дни

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На этих выходных в Украине будет тепло, температура воздуха повысится до +15 градусов. Однако на следующей неделе арктический воздух принесет первые морозы.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Антициклон Ramesh заблокирует дожди на все выходные в Украине. Но туманам позволит шастать. Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый",

- говорит синоптик.

Температура воздуха в субботу и воскресенье немного повысится, в течение дня +8 +13 градусов, на юге +12 +15 градусов.

В Киеве 7-8 ноября дождей не будет, периодически туман. В ночные часы предполагается +5 +7 градусов, в течение дня +10 градусов.

"На следующей неделе начнет затекать к нам воздух арктического происхождения, появятся первые морозы",