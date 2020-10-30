Резкое похолодание и снег: в каких областях задержится тепло

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Украинцы постепенно могут прощаться с теплыми днями. Так, свежий прогноз погоды на 30 октября обнародовала синоптик Наталья Диденко в своем.

По ее словам, уже завтра ощутимо похолодает на Западе Украины - от +9 до +13 градусов днем.

"В большинстве областей Украины в пятницу ожидается +11+15 градусов, на Юге и юго-востоке +15+18 градусов",

- предупредила Диденко.

Синоптик также отметила, что 30 октября будет дождливо в Луганской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Житомирской и Киевской областях. В Карпатах возможен снег.

Также погода ухудшится завтра в Киеве, где возможны дожди и туманы.

"В Киеве пятница будет влажной, с туманами и периодическим дождем, температура воздуха еще будет держаться за +12 градусов. А вот в выходные в столице похолодает до +7 +10 градусов и пройдет дождь. В воскресенье днем - без существенных осадков",

- продолжила Диденко в свежем прогнозе погоды.