Погода на неделю: что нового прогнозируют синоптики

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В Украине с 27 по 30 октября ожидается теплая и солнечная погода. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра в понедельник, 26 октября.

Во вторник, 27 октября, синоптики прогнозируют сухую погоду на всей территории Украины. Температура почти во всех регионах – от +12 до +15. Только на юге теплее - в диапазоне +16 +18. В Киеве без осадков, ночью 6-8, а днем 13-15 выше нуля.



В среду, 28 октября, погода не изменится - переменная облачность, без осадков. В южных областях +18, в центре +16, в восточных областях - до +14, на севере +15, на западе страны - от +13 до +16. В Киеве сухо, ночью 6-8 градусов тепла, днем до +15.



В четверг, 29 октября, ожидается солнечная погода, но похолодает на несколько градусов. На севере местами +10 +12, а в южных областях - от +14 до +17, в центре, на востоке и западе +11 +14. В Киеве солнце, ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла.



В пятницу, 30 октября, небольшие дожди возможны на западе и востоке страны, а также в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Температура в южных областях +15 +17, на севере +10 +14, на востоке +11 +16, в западных областях +10 +14 и в центре +11 +15. В Киеве без осадков, ночью 6-8, днем до 14 градусов тепла.