В Україну йде потепління

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П'ятниця, 2 жовтня, буде в Україні хмарною, вологою, з періодичними дощами, а на вихідних потеплішає. Про це NNS повідомляє з посиланням на допис народного синоптика Наталки Діденко у Фейсбуці.

Однак на Сході, а також у Сумській та Полтавській областях суттєві опади малоймовірні. Вітер ще залишатиметься поривчастим. Температура повітря буде найвищою на півдні і сході +18 +23, найнижчою на заході +14 +17, на решті території +16 +19.

У Києві другий день жовтня буде з хмарами, поривчастим вітром, є ймовірність дощу. Температура повітря коливатиметься близько +18.

"У вихідні потеплішає до + 19 + 22 градусів. Можу лише уявити, яка краса буде в лісі в найближчі дні - дихати легко, не сухо, тепло, запах іглиці, сосни, красиві листя... Словом, гриби-ховайтеся! На вас рушить лавина двоногих істот з кошиками і ножиками!"

- написала Діденко.

2 жовтня в Україні часом невеликі дощі, грози, в західних областях помірні, в Карпатах вночі значні дощі. Температура вночі від + 8 до +13, вдень від +14 до +19, на півдні країни до +22; в Карпатах вночі та вдень від +5 до +10. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 2 жовтня вдень і вночі очікується дощ. Температура повітря вночі від +11 до +13, вдень від +16 до +18. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

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