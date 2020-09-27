В Україні знеструмлено 107 населених пунктів через негоду

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У неділю, 27 вересня, в Україні через негоду знеструмлено 107 населених пунктів. Найбільше таких населених пунктів у Львівській та Вінницькій областях. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00, 27 вересня, в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 4 областях, а саме: Львівська область - 34, Вінницькій - 33, Івано-Франківська - 26 і Чернівецька - 14",

- йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про сильні пориви вітру, які можуть досягати 20 метрів за секунду.

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