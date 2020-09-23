Прогноз погоды на четверг: что обещают синоптики

Завантажте мобільний додаток сайту

Где еще будет тепло. В Украине в четверг, 24 сентября, будет преобладать солнечная ясная погода. Практически на всей территории страны будет сухо.

Кроме того, ожидается повышенное атмосферное давление, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, передает NNS со ссылкой на obozrevatel.com.

Дождь доберется только до западных областей Украины. Небольшой ветер будет юго-восточного направления.

Температура воздуха ночью +7 +12 градусов, на юге +12 +16 градусов, днем ​​ожидается +22 +27 градусов.

"В Киеве пока все без изменений – сухо, солнечно и тепло, до +25 +26 градусов. Такие более ощутимые дожди появятся в Украине в воскресенье",

– отметила Диденко.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України