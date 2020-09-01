Снігу не чекайте: синоптики дали прогноз на осінь і зиму

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Погода в Україні восени буде теплою і сухою, а взимку не очікується повноцінного снігового покриву. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.

Провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило розповів, що спекотна погода збережеться в Україні до 5-6 вересня.

"Далі температура трохи спаде, приблизно на п'ять градусів, але все одно буде вище кліматичної норми для цього періоду. Істотного похолодання у вересні не очікується, як і серйозних опадів",

- повідомив він.

А завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що в жовтні в Україні можна чекати традиційних туманів і заморозків вночі, але вдень буде плюсова температура.

"Осінь буде теплою і сухою, тенденції до потепління клімату у нас проявляються все сильніше. Цього року вісім місяців, за винятком квітня-травня, були аномально теплими. І очікується, що цей тренд залишиться. За оцінками метеорологів, 2020 рік може виявитися найтеплішим за весь період спостереження. Але при цьому буде спостерігатися серйозний дефіцит вологи",

- говорить вона.

Холодати почне в кінці вересня-на початку жовтня, що може привести до заморозків.

А ось друга половина осені може принести сюрпризи у вигляді мокрого снігу, але при цьому на тлі нетипової для цього періоду досить високої температури.

За інформацією Балабух, взимку на українців чекають невеликі морози, відлиги, крижані дощі і відсутність повноцінного снігового покриву, що знову негативно позначиться на водних ресурсах і ранніх польових культурах.

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