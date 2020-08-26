Синоптики озвучили прогноз погоды на сентябрь

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В сентябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла, а в горной местности – 11-12 градусов тепла. Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Такой прогноз озвучил Укргидрометцентр во вторник, 25 августа.

Указано, что месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, в Карпатах до 107 мм, что в пределах средних многолетних значений, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

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"Сентябрь – переходный месяц от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры, ослабление грозовой деятельности. В течение сентября, кроме большинства южных областей и Крыма, происходит переход средней суточной температуры через 15 градусов в сторону понижения, что означает начало осени", – говорится в сообщении.

По данным наблюдений, средняя месячная температура воздуха сентября составляет 12-19 градусов тепла, в горных районах 8-13 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 30-39 градусов, в горных районах 22-29 градусов. Абсолютный минимум – 1-8 градусов мороза, на юге местами 0-4 градусов тепла.

Заморозки в воздухе отмечались во второй и третьей декадах, в горных районах и местами в северных и центральных областях – в первой декаде.

Среднее месячное количество осадков составляет 27-62 мм, в Карпатах и на Закарпатье преимущественно 71-125 мм.

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