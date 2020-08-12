Пришло похолодание: получен свежий прогноз погоды

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Погода в большинстве областей Украины в четверг, 13 августа, будет прохладной. Температура воздуха опустится до +23 градусов. Как сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook, в Украину зашла свежая воздушная масса северного происхождения.

Такая нежаркая погода продлится в Украине всю неделю, передает NNS со ссылкой на obozrevatel.com.

На юге и юго-востоке завтра температура воздуха будет держаться в пределах 25... +28 градусов. В большинстве областей Украины 13-го августа предполагается в течение дня +23... +27 градусов.

Прохладнее будет на севере – +19... +23 градуса.

Дожди в четверг наиболее вероятные в северной части Украины, преимущественно незначительные и локальные. Большинство областей – в сухой погоде.

В Киеве четверг будет свежим: ночью +12 градусов, днем +20... +22 градуса. Существенные осадки вероятные днем в некоторых районах столицы.

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