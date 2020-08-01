Укргідрометцентр дав прогноз на останній місяць літа

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У серпні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 19-24 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла). Це на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.

Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру, пише РБК-Україна, передає NNS.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Як зазначають в Укргідрометцентрі, дані спостережень свідчать, що у серпні середня місячна температура повітря складає 17-20 градусів тепла, на півдні та південному сході країни місцями 21-23 градусів, в гірських районах 11-16 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря становить 34-41 градусів, у Луганській області місцями 42 градусів, в гірських районах 26-33 градусів.

Абсолютний мінімум — 1-7 градусів тепла, на півдні до 11 градусів тепла, у західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2 градусів морозу.

Середня місячна кількість опадів складає у південній частині 27-59 мм, на решті території 35-76 мм, в Карпатах та на Прикарпатті до 145 мм.

"Заморозки на поверхні ґрунту ймовірні наприкінці місяця в Україні, крім південних та більшості центральних областей",

- йдеться в повідомленні.

На 1 серпня, за даними Укргідрометцентру, в Києві прогнозується хмарна погода з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +21...+23 градуси.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +18...+26 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +18...+25 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки у Вінницькій області вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +19...+27 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі помірні короткочасні дощі, місцями грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, у Донецькій області +14...+19 градусів, вдень +20...+27 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі помірні короткочасні дощі, місцями грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +23...+30 градусів.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж загалом у світі.

Відзначимо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління найбільш вплинуло на два українських міста.

За останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.

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