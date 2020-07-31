Погода в первый день августа синоптики дали прогноз

- 31 лип. 2020
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Первый день августа в Украине будет относительно не жарким. В некоторых западных, а также северных областях пройдут дожди. Максимальная температура воздуха в субботу, 1 августа, составит +28 градусов.
Об этом NNS узнал из данных опубликованных на сайте Укргидрометцентра.
Так, все западные области кроме Черновицкой и Закарпатской ждут дожди с грозами. Температура воздуха в западных регионах составит +21...+25 градусов днем и +12...+14 градусов ночью.
В северных областях также ожидаются дожди везде, Кроме Харькова. Житомир, Киев, Чернигов и Сумы будут самыми прохладными в стране - от +20 до +23 градусов днем и в районе +14 ночью. В Харькове до +25 днем и до +16 ночью.
Луганск и Донецк будут солнечными с дневной температурой около +24 и ночной температурой до +18 градусов.
Черкассы, Полтава, Кропивницкий и Днепр будут солнечными и не очень жаркими. В этих регионах ожидается от +22 до +26 днем +12...+15 ночью. В Запорожье будет теплее - до +27 днем и до +18 ночью.
Одесса, Херсон, Николаев и Крым будут самыми теплыми в стране. Та ожидается +26...+29 градусов днем и около +18 ночью. Дождей на юге Украины не будет.
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