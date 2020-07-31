В Украину снова придут дожди и грозы

31 лип. 2020
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В Украину сегодня, 31 июля, снова придут дожди и грозы. В этот раз непогода обрушится на восточные и южные регионы. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, в этих областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

На остальной территории осадков синоптики не прогнозируют, передает NNS со ссылкой на segodnya.ua.

Ветер будет преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура в западных и северных областях установится на уровне 20-25 градусов тепла, на остальной территории – 25-30 градусов тепла.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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