В Україні оголосили штормове попередження

27 лип. 2020
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В Україні оголосили штормове попередження на 27 липня. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК Україна.

Як стало відомо NNS , рятувальники попереджають про дощі, грозах і шквали до 20 м/с.

Сьогодні вдень на території західних, південних регіонах і в Житомирській області буде спостерігатися погіршення погодних умов. Такі дані надав Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Як повідомляється, у західних, Житомирській областях та в південній частині України сьогодні очікуються грози, а також місцями шквали від 15 до 20 м/с. У південних регіонах будуть йти значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий).

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Автор: NNS - Національна служба новин

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