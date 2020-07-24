Пресный Днепр стал соленым: экологи забили тревогу

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Появление морской рыбы иглы и медуз в водохранилищах Днепра говорит о том, что воды реки в катастрофическом состоянии. Морскими обитателями Днепр кишит уже в районе Киева. Что говорят экологи?

Ассоциация рыболовов Украины сообщает, что вода в днепровских водохранилищах представляет собой настоящий коктейль из всей таблицы Менделеева. В результате, пресноводный водоем стал настолько соленым, что в нем уже прекрасно себя чувствуют морские обитатели. В то же время, пресноводные рыбы и животные, а также растительность гибнет с катастрофической скоростью, передает NNS со ссылкой на today.ua.

В пресс-службе Ассоциации рыбаков пояснили, что масштабное загрязнение реки Днепр произошло за последние три года. Еще совсем недавно медуз и рыбу иглу видели исключительно в Каховском водохранилище и в дельте Днепра. Но на сегодняшний день морскими обитателями кишат уже заливы в районе Киева.

Кроме того, в водохранилищах Днепра появилась медуза Craspedacusta sowerbyi или амазонская пресноводная медуза из Южной Америки. Если несколько лет назад было большой удачей увидеть это животное в реках Украины. То в 2020-м году медуз данного вида стало настолько много, что вода напоминает кисель. В Ассоциации рыбаков полагают, что медузы попали в Днепр из чьего-то аквариума, но благодаря приемлемым для них условиям начали быстро размножаться.

«Днепр катастрофически зарастает и мелеет. Только в столичной акватории 57 отмелей, которые через 3 - 5 лет могут превратиться в острова, если не принять экстренных мер»,

– подытожили в Ассоциации рыбаков Украины.

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