В більшості областей України оголошено штормове попередження

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Синоптики Укргідрометцентру попереджають про погіршення погодних умов для більшості регіонів України, крім заходу та частини півночі. Про це zaxid.net інформує з посиланням сайт Укргідрометцентру, передає NNS.

Так, згідно з прогнозом, у східних, центральних та південних областях, а також на Чернігівщині та Сумщині у понеділок, 13 липня, очікуються сильні вітри та грози. У Вінницькій та Черкаській областях і в Криму буде сухо, проте також вітряно. На півдні та сході збережеться надзвичайна пожежна небезпека та спека до +31 градуса. У решті ж регіонів буде прохолодно, як для літа, – 18-21 градус тепла.

У вівторок, 14 липня, грози продовжаться на сході, а також у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській і Сумській областях, на решті території буде хмарно з проясненнями. На сході, півночі та в центрі потепліє вдень до 20-23 градусів тепла, тоді як на сході і півдні спека спаде – до 22-25 градусів вище нуля. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с.

У середу, 15 липня, грози відступлять із Херсонської, Запорізької та Кіровоградської областей. У південних областях буде найтепліше - +25-27 градусів, на решті території температура повітря коливатиметься вдень у межах 20-24 градусів тепла. Вітер північно-західний та західний, 3-8 м/с.

У четвер, 16 липня, ситуація з опадами кардинально зміниться: грози пройдуть у західних областях, а також на Житомирщині, Хмельниччині та Вінниччині, натомість на решті території буде ясна і практично безхмарна погода. На півдні в центрі очікується до 25-29 градусів тепла, на півночі, сході, Закарпатті та Буковині – 22-25, а в решті західних областей – 20-22 градуси вище нуля. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с.

У п’ятницю, 17 липня, грози оминуть лише схід та Херсонську, Дніпропетровську і Полтавську області. Температура повітря у східних та південних регіонах становитиме 26-29 градусів тепла, у центрі та на півночі – 22-25 градусів, на заході – 20-23 градуси. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с.