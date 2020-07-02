Синоптик озвучила свежий прогноз погоды на завтра

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Погода в Украине в июле будет жаркой и без большого количества осадков. Аномальная жара начнется уже в пятницу, 3 июля. При этом, в ряде областей ожидаются осадки с грозами, местами с градом и шквалами. Синоптик Наталка Диденко предполагает, что завтра погода будет неустойчивой, поэтому зонтик захватить с собой не помешает.

По прогнозу Диденко, в пятницу дожди накроют западные и северные области Украины. Причиной осадков станет линия восхождения, вдоль которой как раз и возникают опасные метеоявления. Из-за раскаленного воздуха в Харьковской и Сумской областях возможны сильные ливни и шквалы, и даже град с локальными смерчами, передает NNS со ссылкой на today.ua.

Столбики термометров, по прогнозу Диденко, в некоторых регионах поднимутся до +29… +34 градусов, а на юге и востоке – до +36 градусов. В западных областях, где пройдут дожди, столбики термометров опустятся до +23… +28 градусов.

"Жара охватит большинство областей, в течение дня прячьтесь в тень, под вентиляторы, кондиционеры, кепки, панамки или здоровенные шляпы. У кого есть проблемы с сердцем или с артериальным давлением и есть возможность просто поваляться дома на диване – лучше поваляйтесь",

– предупредила Диденко.

В Киеве 3 июля синоптик также передает жаркую погоду без существенных осадков. Вечером возможен локальный грозовой дождь. Днем в столице припечет до +32 градусов. В субботу и воскресенье жара постепенно спадет. Более существенное похолодание ожидается в Украине 8-9 июля.

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