Синоптики розповіли, якою буде погода в липні

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Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в липні-2020. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт Укргідрометцентру.

"Липень – найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та жаркими посушливими періодами",

– зазначають в Укргідрометцентрі. У липні ж 2020 року буде біль спекотно, ніж зазвичай.

За даними спостережень, середня місячна температура повітря складає 17-22 градусів тепла, на півдні до 24 градусів тепла, в гірських районах 11-16 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря становить 31-39,7 градусів тепла, у Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях місцями 40-41 градусів тепла, в гірських районах 24-30 градусів тепла, абсолютний мінімум – 2-11 градусів тепла, в Карпатах 0-1 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів зазвичай становить 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатті, Тернопільській та Хмельницькій областях 103-184 мм.

Середня місячна температура у липні 2020 року передбачається 20-25° тепла (в горах 16-17° тепла), що на 1-2° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 36-95 мм, в Карпатському регіоні 104-165 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

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