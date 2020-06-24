МАУ заборонили перевезення тварин через загибель 38 цуценят

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«Міжнародні Авіалінії України» із 19 червня заборонили перевезення тварин на своїх літаках через загибель цуценят на рейсі Київ-Торонто. Про це NNS повідомляє з посиланням на hmarochos.kiev.ua, який посилається на прес-службу компанії.

Як стало відомо NNS , також авіакомпанія розпочала власне службове розслідування, на час якого відсторонила керівника Дирекції з вантажних перевезень та логістики.

Нагадаємо, 13 червня літак із Києва транспортував до Канади 559 собак та 89 котів у 337 клітках. З цих тварин лише одна летіла з власником-пасажиром, решта складали комерційний вантаж. Зокрема, везли на продаж чотиримісячних цуценят французського бульдога.

38 цуценят загинули, інші постраждали від зневоднення.

У Канадській агенції з контролю за харчовими продуктами зауважують, що судячи з кількості кліток, в деяких розмістили по дві тварини. Під час завантаження літака, температура повітря перевищувала 30 градусів.

За словами свідків, деякі клітки загорнули у пластикову плівку, що ймовірно і стало причиною смерті цуценят, повідомляє канадське видання National Post.

У МАУ зазначають, що перевозити по дві тварини в клітці дозволяється, якщо вона достатньо велика і тварини можуть у ній вільно рухатися. Також посилаються на те, що перевезення собак-брахоцефалів (з короткою мордою) має ризики, які «знають та розуміють власники даних тваринок».

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі цуценят. Справу кваліфікують за статтею 29 – жорстоке поводження з тваринами.

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