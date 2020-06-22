В Україні оголошено штормове попередження

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Сьогодні, 22 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощі, грози та місцями град, інформує РБК-Україна, передає NNS.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, на всій території України, окрім східної частини, очікуються грозові дощі. Вдень в окремих районах спостерігатиметься град та шквали від 15 до 20 м/с. Крім того, зливу передають в Закарпатській та Прикарпатських областях.

Київ та Київську область сьогодні накриє дощами та грозами. У деяких районах столиці буде йти град. Також очікуються сильні пориви вітру від 15 да 20 м/с (І рівень небезпечності).

За даними Гідрометцентру, сьогодні в денний і нічний час доби очікуються грозові дощі та хмарність у всіх регіонах країни. Вітер по Україні також посилиться і складе від 5 до 10 метрів за секунду.

У центральних і північних областях буде від +25 до +28 тепла, а в нічний час температура очікується в межах +16 +20 градусів.

На південному сході України вдень очікується від +25 до +29 градусів тепла, а вночі від +16 до +20 градусів. Найбільша спека очікується в Донецькій і Луганській областях.

На заході вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +28 тепла, а вночі буде від +15 до +18 градусів.

У Києві та області сьогодні синоптики прогнозують дощову погоду з грозами. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +29 градусів тепла, а вночі очікується в межах +17 +20 градусів.

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