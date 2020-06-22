В Україні оголошено штормове попередження

- 22 черв. 2020
- Перегляди: 709
Завантажте мобільний додаток сайту
Сьогодні, 22 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощі, грози та місцями град, інформує РБК-Україна, передає NNS.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Як повідомляється, на всій території України, окрім східної частини, очікуються грозові дощі. Вдень в окремих районах спостерігатиметься град та шквали від 15 до 20 м/с. Крім того, зливу передають в Закарпатській та Прикарпатських областях.
Київ та Київську область сьогодні накриє дощами та грозами. У деяких районах столиці буде йти град. Також очікуються сильні пориви вітру від 15 да 20 м/с (І рівень небезпечності).
За даними Гідрометцентру, сьогодні в денний і нічний час доби очікуються грозові дощі та хмарність у всіх регіонах країни. Вітер по Україні також посилиться і складе від 5 до 10 метрів за секунду.
У центральних і північних областях буде від +25 до +28 тепла, а в нічний час температура очікується в межах +16 +20 градусів.
На південному сході України вдень очікується від +25 до +29 градусів тепла, а вночі від +16 до +20 градусів. Найбільша спека очікується в Донецькій і Луганській областях.
На заході вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +28 тепла, а вночі буде від +15 до +18 градусів.
У Києві та області сьогодні синоптики прогнозують дощову погоду з грозами. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +29 градусів тепла, а вночі очікується в межах +17 +20 градусів.
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!