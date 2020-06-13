Синоптики озвучили прогноз погоды на выходные

Завантажте мобільний додаток сайту

На выходных Украину накроют грозы и жара, которая начнет спадать только в воскресенье. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В субботу, 13 июня, грозы накроют все области, кроме трех регионов: Донецкой, Луганской и Харьковской.

Там же ожидается и наивысшая по всей стране температура воздуха, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

На западе температура воздуха днем достигнет +24...+28, а ночью - от +14 до +17.

На юге днем от +22 до +28, а ночью - от 15 до 19 градусов тепла.

На востоке днем от +30 до +35, а ночью - от +17 до +20. В центральных областях днем от +29 до +33, а ночью - от +18 до +20.

В воскресенье, 14 июня, жара пойдет на спад: максимальная температура составит +33 градуса. Кроме того, грозы охватят все области страны.

На западе температура воздуха днем достигнет от +23 до +26, а ночью - от +14 до +16.

На юге днем от +24 до +27, а ночью - от 14 до 18 градусов тепла.

На востоке днем от +24 до +33, а ночью - от +15 до +19. В центральных областях днем от +23 до +27, а ночью - от +14 до +17.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України