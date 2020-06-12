Погода в Украине резко изменится

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В Укргидрометцентре выступили со срочным заявлением к гражданам страны. В ближайшее время погода резко изменится. В ряде регионов объявили штормовое предупреждение. Возможен град и шквалы.

Штормовое предупреждение в субботу, 12 июня, объявили в южных и западных областях Украины. Существенное ухудшение погодных условий ожидается также в Винницкой области, передает NNS со ссылкой на today.ua.

В отдельных районах Украины прогнозируются ливни, грозы, град и шквалы. Сила ветра будет достигать 15 – 20 метров в секунду. Сильные ливни ожидаются в Карпатах. В ряде регионов объявлен I уровень опасности (желтый).

В связи с резким ухудшением погоды, в украинском гидрометцентре просят граждан соблюдать осторожность и во время разгула стихии не покидать свои дома. За руль также лучше не садиться, чтобы не стать жертвой опасной обстановки на дорогах.

Температура воздуха, несмотря на мощный грозовой фронт, продолжит оставаться высокой. В большинстве регионов Украины жара будет достигать +33…+35 градусов. Прохладнее всего будет в Одесской области, здесь столбики термометров покажут +24…+26 градусов Цельсия.

В столице Украины осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +34 градусов, ночью столбики термометров покажут +24…+26 градусов.

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