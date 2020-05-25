Кімнатні рослини-талісмани, які приносять у дім любов і сімейне щастя

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Домашня квітка може стати для родини справжнім талісманом. Ukr.Media склали список найпопулярніших рослин, які дарують сімейне щастя і приносять любов, інформує NNS.

Антуріум

Це рослина благоволить чоловікам і здатна чоловіків зробити сильніше. Холості отримають від нього успіх у слабкої статі, одруженим принесе у сімейне життя щастя. Незаміжній дівчині варто завести цю рослину для створення умов майбутнього щастя. Рослина ефектна, у неї велике темно-зелене листя, формою нагадуюче серце, на довгих черешках. Цвісти при належному догляді може цілий рік. Цвіте пухнастими білими або жовтими колосками, які обрамлені червоними, рожевими або білосніжними відводками.

Росте великим, досягає у висоту 80 см. Довжина листя близько 40 см, квітки формує до 20 см. Однак він не довгожитель - через три роки квітка гине.

Важливо! Рослина отруйна, тому тримайте подалі від неї дітей і тварин.

Оксаліс

Ця рослина приносить удачу. Оксаліс або Кислиця кімнатна за формою листя нагадує конюшину. Цю рослину зазвичай дарують на свята. Особливо цінна чотирьохлистна кислиця, вона обіцяє своєму господареві неймовірне везіння.

Якщо спробувати на смак кислиця буде кислуватою, оскільки в ній міститься щавлева кислота. Листочки рослини, в залежності від виду можуть бути пофарбовані в зелений, бузковий колір, а можуть складатися відразу з двох. Щоночі і в похмуру погоду вони мають звичай складатися. Цвіте оксаліс кілька разів на рік, його квітки маленького розміру бувають:

рожевими,

жовтими

білими.

Хлорофітум

Ця рослина дуже поширена. Хлорофітум зростає пишними розетками, має довге листя світло-зеленого кольору, облямовані зеленим.

Однак найчастіше його називають "сімейним щастям", оскільки вважається покровителем сім'ї. Рослина здатна бути не тільки талісманом пар, а й приносити користь в будинок. Доведено згубну дію хлорофітума на бактерії, які містяться в повітрі. Якщо в горщик біля коренів помістити дві таблетки активованого вугілля, то ефект посилиться.

Дві-три ємності з хлорофітумом, який заряджений вугіллям, працюють не гірше фільтра-очищувача.

Більш того, в його складі знаходиться велика кількість ефірних масел. Якщо вдихати його запах піде стрес і нормалізується стан нервової системи. За те, що хлорофітум підтримує здорову атмосферу в домі, його потрібно виставляти на сонце і частіше поливати.

Калатея

Рослина виглядає строго і стримано, її можна назвати аскетом, адже калатея здатна довгий час обходитися без води. Батьківщиною є Південна Америка, де племена часто використовували її міцні листя для плетіння кошиків. Тому калатея стала покровителькою, міцного і тривалого шлюбу, в будинку, де її плекають панує щастя. Це жіноча квітка.

Ця кімнатна жіноча квітка росте до 60 см з довжиною листя до 30 см. Якщо за Калатеєю як слід не доглядати, а тільки зрідка поливати, вона проживе не більш 4 років. Але якщо її регулярно пересаджувати і стежити за її здоров'ям, то її життя стане нескінченним.

Аїхрізон

Цей невеликий чагарник легко розпізнається по товстому стеблу і великій кількості круглих м'ясистих листків. Багато хто бачить в них сердечка і напевно це стало причиною назви рослини - "дерево любові". Романтики призводять доказ того, що дерево дійсно "любовне", тому як в природних умовах Аїхрізон здатний рости в скелястій місцевості, де харчування іншим рослинам може не вистачити, а він живе всупереч усьому.

Мирт

Часто нареченому і нареченій дарують запашний мирт. Він здатний принести в домівку мир, дружбу і довіру між подружжям. Якщо в квартирі зростає миртовий чагарник, значить вони будуть підтримувати один одного, при спалахах гніву стримуватися. Сімейне щастя не піде з цього будинку. Може причина в тонкому, заспокійливому ароматі квітки. Адже грецьке слово "мирт" означає "бальзам".

Хойя

Рослина прийшла з Азії. У неї є ще одна назва - "Восковий плющ". У домашніх умовах це невеликий чагарник з довгими батогами відростків. Цвіте кулястими суцвіттями, що виділяють солодкий нектар з хвилюючим запахом. Хойя вважається покровителькою молодих коханців, вірності і ніжності. Це жіноча квітка.