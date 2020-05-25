Коли в Україну прийде літнє тепло: прогноз синоптика

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Синоптик розповіла, коли в Україну прийде літнє тепло, а також якою буде погода на цьому тижні. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ, який посилається на синоптика Наталію Діденко.

Як стало відомо NNS , атмосферний фронт, який перебуває над західною частиною України, 25 травня пошириться на схід, тому в більшості областей в понеділок очікується холодна та дощова погода.

«Понеділок (25 травня) в Україні буде вологим. У східній частині країни і на півдні будуть невеликі опади, що чергуються з проясненнями. Вітер очікується північно-західний, лише на сході України — південно-східний. Найближчої ночі, хоча і не настільки тепло, проте заморозки нарешті малоймовірні - + 6 … + 12 градусів. Завтра вдень передбачається + 14 … + 17 градусів», — розповіла синоптик.

Погода в Києві 25 травня буде холодною і дощовою, вдень температура підніметься всього до +12 градусів.

За словами Діденко, невелике потепління очікується вже в середині тижня, але воно буде несуттєвим. А більш відчутне тепло прийде в Україну в період з 1 по 7 червня.