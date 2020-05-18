Погода в Україні влітку: синоптики розповіли, чого чекати

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Погода влітку 2020 в Україні буде мінливою, очікуються перепади температур, з посиланням на Апостроф пише УНІАН, передає NNS.

Про це розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова.

"Особливих аномалій влітку ми не очікуємо, але самі бачите, що температури зараз нестійкі: тиждень прохолодний, тиждень теплий. Так буде і все літо. Зараз на великих висотах дуже активна атмосферна циркуляція, чого раніше не спостерігалося, ось вона і визначає погоду", - повідомила вона.

Синоптики прогнозують, що перші дні червня в країні будуть досить спекотними. Зокрема, у центральній частині України, а також у південних та північних регіонах температура повітря підніметься до 26-29 градусів тепла. Спекотно буде на сході, де прогнозують до 28 градусів з позначкою "плюс", і на заході, де стовпчики термометрів показуватимуть до 30 градусів тепла.

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Проте вже 3-4 червня температура повітря почне падати практично у всіх регіонах України. У центрі і на півночі країни в ці дні синоптики прогнозують близько 20 градусів тепла, на півдні +23...+25 градусів, на заході близько 23 тепла, у південних областях від 21 до 24 градусів вище нуля.

Прохолодну погоду прогнозують практично на всю першу декаду червня. На півночі і в центрі країни з 5 червня очікується похолодання до +13...+15 градусів.

Нагадаємо, до кінця травня та на початку червня погода в Україні буде прохолодною, практично кожного ддня очікуються дощі.