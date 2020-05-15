Секрети багатого врожаю помідорів та перцю: що додати в лунку для гарного росту

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Зазвичай помідори та солодкий перець вирощують розсадним способом. Для того, щоб рослини пішли в ріст після пересадки у відкритий ґрунт необхідно дотримуватися деяких правил, пише Ukr.Media, передає NNS.

Регулярний полив і внесення підгодівлі дозволять отримати саджанці з сильним корінням, що володіють хорошим імунітетом.

Досвідчені дачники для отримання гідного врожаю радять ще при посадці саджанців додавати в лунки різні компоненти. Добавки допоможуть молодій рослині вкоренитися і забезпечать повноцінне харчування, необхідне для дозрівання плодів.

Посадка перцю

Ґрунт на ділянці можна підготувати з осені, тоді посадка саджанців перцю навесні багато в чому полегшиться. Кожну ямку потрібно знезаразити гарячим розчином марганцівки світло-рожевого кольору. Розсаду часто вирощують у торфових горщечках, що є тільки плюсом. Торф стане додатковою живильним середовищем для молодої рослини.

У кожну лунку при висадці перцю можна додати:

½ чайної ложки суперфосфату;

½ склянки деревної золи;

невеликий совок компосту;

вимочене в окропі лушпиння цибулі;

можна додати перепрілий гній, якщо земля не удобрилась їм з осені.

Фахівці при вирощуванні перцю не рекомендують використовувати хімічне підживлення. Воно може призвести до того, що перець дасть великий обсяг листя без утворення плодів.

Посадка томатів

При посадці розсади томатів на дно кожної ямки рекомендується додати:

гній (тільки обов'язково перепрілий);

компост третього року;

торф (якщо розсада не вирощувалася в торф'яних горщиках);

деревну золу;

цибульне лушпиння або шкаралупу яєць.

На ніжну розсаду томатів дуже м'яко і ефективно впливає органіка. В грунт до органіки можна додати мінеральні добрива: селітра (аміачна), суперфосфат, спеціальні комплекси для помідорів.

Рослинам допоможе адаптуватися до нових умов добриво на основі дріжджів. Для його приготування 10 г дріжджів розчиняють у 10 л води і настоюють протягом доби. Потім вливають по 1 склянці рідини в кожну лунку.