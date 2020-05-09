На Україну насувається холодний атмосферний фронт

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До України наближається атмосферний фронт, що принесе з собою зниження температури, сильні дощі й похолодання. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду, яке, в свою чергу, посилається на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

За її, даними, у неділю, 10 травня в Україні місцями пройдуть невелику дощі, ймовірність сильних опадів – мінімальна. У південній частині країни та у центрі взагалі більше прояснень із сонцем.

11 травня із Західної Європи почне наближатися потужна смуга дощів, атмосферний фронт. Проте Україна в понеділок ще залишатиметься серед сухої погоди.

А 12-го травня атмосферний фронт принесе на значну частину території України серйозні дощі, а за фронтом підтягнеться похолодання, яке спричинить у західних областях України навіть сніг.

У неділю температура повітря у більшості областей коливатиметься протягом дня в межах +15+20 градусів, на заході очікується +17+24 градуси.

Вже в понеділок стовпчики термометрів піднімуться до +20+25 градусів, а в західних областях до +27 градусів.

Впродовж 12-13 травня очікується поступове похолодання.

Пряма мова: «У Києві завтра суттєві опади малоймовірні, так, десь трохи невеликий дощик, може, й пройде. Вдень погріємося при +18+20 градусах. У понеділок у столиці буде літо - сонце та +25 градусів. У вівторок підійде дощовий фронт, а в середу похолодає. Як бачите, погода буде мінлива, але на всі потреби»