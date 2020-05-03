Три області України стануть пустелею? Прогноз синоптика

03 трав. 2020
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Через зміни клімату на півдні України можуть з'явитися пустелі та напівпустелі, пише OBOZREVATEL, передає NNS.

Так, у зоні ризику перебувають Одеська, Миколаївська та Херсонська області. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич.

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За його словами, катастрофічна ситуація склалася на півдні Одеської області, в місті Ізмаїл, оскільки минулий рік там виявився рекордно сухим, а з початку 2020-го рясних дощів також не було.

"Посіви озимих починають гинути. Аграрії там у паніці. Тому що основні циклони проходять у більш північних широтах. А у них постійне переважання антициклону й дефіцит опадів", – розповів Кибальчич.

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Синоптик зазначив, що середньорічна температура у регіонах країни піднялася вище за норму. Наприклад, у Харкові вона зросла на два градуси.

"У нас в Харкові зараз середньорічна температура така, як в середині ХХ століття була характерна для Херсона або Ужгорода. Природно, на півдні ще спекотніше", – пояснив Кибальчич.

Він додав, що в Євразійській частині глобальне потепління виражається дуже інтенсивно. Екваторіальна частина, тропічні регіони не так схильні до зміни клімату, там все відбувається повільно. А у нас, в більш північних широтах, це більш помітно.

Також синоптик Ігор Кибальчич спрогнозував, що, незважаючи на аномально теплу зиму і ранню весну, літо 2020 року в Україні не буде сильно спекотним.

Автор: Маруся Оффон

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