В Україні масово гинуть бджоли. Пасічники звернулася до Кабміну

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Спілка пасічників України та Гільдія медоварів України звернулись до керівництва держави, з проханням вирішити ситуацію щодо масового отруєння бджіл пестицидами, повідомляє kurkul, передає NNS.

Про це йдеться в офіційному зверненні до Президента України Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова.

Зазначено, що спочатку весняно-польових робіт в Україні почали масово гинути бджоли, що пов’язано з використанням аграріями високотоксичних, а часто і заборонених в Україні ззр та пестицидів, які призводять до жахливих наслідків.

«В результаті бездіяльності державних інституцій зобов’язаних забезпечити виконання Конституції України та охороняти довкілля від діяльності аграріїв, які використовують токсичні ззр і своїми діями призводять до масового отруєння бджіл, у суспільстві створилась напружена ситуація, яка може призвести до широкомасштабних акцій протесту», — йдеться у листі.

Також зазначено, що за 5 місяців парламент не зробив жодного кроку для ухвалення закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту та розвитку бджільництва», який був зареєстрований у грудні 2019 р.

«У квітні того ж року, після акції протесту перед Кабінетом Міністрів, нами внесений проект-постанови Уряду про заборону ввезення в Україну 60-ти найбільш небезпечних високотоксичних препаратів. Рішення не прийнято. Ми просимо підтримки і захисту своїх прав», — йдеться у листі.

Про масову загибель бджіл повідомляють регіональні видання.

Так, Пологівські вісті пишуть про непоодинокі випадки загибелі комах на Запоріжжі.

Волинь пост також повідомляє про цю проблему — селяни Рівненської області стверджують, що їх бджоли загинули через хімікати агрофірми.

На Кіровоградщині загинуло понад 2 млн бджіл, на Дніпропетровщині, у Сумській області така ж біда.