Коли чекати дощі у травні

Завантажте мобільний додаток сайту

Узагальнені дані погодних сайтів говорять про те, коли саме дощитиме у травні. Вони повідомляють про два періоди сильних дощів по Україні на початку та наприкінці місяця, передає NNS із посиланням на Сьогодні.

Так, перша хвиля прийде на захід країни вже 1 травня, а наступного дня задощить по всіх регіонах. У західних областях опади мають припинитися до 5-6 травня, а от в інших областях негода затягнеться до 8-9 травня.

Друга хвиля дощів очікується з 23 по 29 травня, але вони мають бути менш рясними, ніж на початку місяця. А тропічної спеки, за інформацією погодних сайтів, у травні не має бути, вдень температура не підніметься вище 20 градусів, вночі може опускатися навіть нижче +5 тепла.

А ще експерти повідомляють про те, що теперішні перепади температур можуть стати ще одним негативним фактором, що впливає на урожай 2020 року.