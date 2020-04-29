Погода на травневі свята. Якою вона буде

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В Україні квітень закінчиться теплими дощами, а потім місцями трохи спаде температура повітря. У перші дні травня температурні гойдалки – похолодання буде змінюватися потеплінням і навпаки. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталія Діденко, передає NNS із посиланням на Сьогодні.

"Квітень завершиться в Україні дощами та грозами на заході, півночі, лише де-не-де в центральних областях температурою повітря до 20-25 градусів, холодом на південному узбережжі, місцями 12-14 градусів, похолоданням в західних областях – завтра там 16-19 градусів", – написала вона.

За її словами, в цілому в четвер Україна все ж таки буде однією з найтепліших у Європі (мапа).

Діденко зазначила, що на півдні, сході та в більшості центральних областей переважатиме суха погода. Хіба що в Одеській області очікується дощ. Вітер південний і південно-західний, помірний.

У Києві завтра циклон (мапа), який принесе періодичні дощі, місцями грози, повідомила синоптик. При цьому температура повітря буде дуже приємною – 20-24 градусів.

"1 травня в столиці похолодає, потім потеплішає, а 4-5 травня знову похолодає", – додала Діденко.

Квітень майже добіг кінця і днями настануть травневі свята, звані в народі "дні праці і шашлику". Погода в останній місяць весни очікується не дуже травневою – буде дощовою і прохолодною.