Заморозки-вітер-спека. Синоптики прогнозують феєричну зміну погоди

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У найближчу добу погода в Україні зіпсується, і в ніч на вівторок, 28 квітня, місцями вдарять сильні заморозки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає NNS.

Так, за даними Укргідрометцентру, вночі 28 квітня у північних та північно-східних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -3.

Крім того, синоптики оголосили штормове попередження по Україні. Зокрема, на сході очікується сильний вітер з поривами до 15-20 метрів в секунду.

Температура повітря вдень підніметься до +18. У східних і південних регіонах очікується від +11 до +17 вдень від +4 до +7 вночі. У Харківській, Луганській і Донецькій області очікуються дощі.

У вівторок, 28 квітня, опади припиняться, у південних областях температура повітря прогріється до +18, на заході термометри покажуть до +20. На решті території вдень від +13 до +17. Вночі температура коливатиметься від +3 до +6.

Вже в середу, 29 квітня, західні області накриють дощі з грозами.

Раніше через відсутність опадів та зміну клімату тільки на Житомирщині лісові пожежі завдали збитків на 25 мільйонів гривень, без даху над головою залишилися мешканці кількох згорілих сіл.