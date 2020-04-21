Складна погода: синоптики зробили прогноз до кінця квітня

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До кінця квітня погода в Україні буде мінливою, очікуються заморозки і навіть мокрий сніг. Про це NNS повідомляє з посиланням на Обозреватель.

Згідно інформації, отриманої NNS , такий прогноз зробив синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило.

"У другій половині квітня у нас дуже складна погода. Буде прохолодно, вночі можливі заморозки, а вдень температура буде +10 градусів, іноді +15", - розповів він.

Синоптик також додав, що така погода в квітні в рамках норми і трохи нижче.

"Для людей холодно, але, за кліматичними нормами, температура зовсім ненабагато нижче", - підкреслив він.

Також є ймовірність, що в дні, що залишилися, пройде навіть мокрий сніг. Але, за словами Мурмило, він не буде створювати стійкий покрив, а буде відразу танути. І це також характерно для квітня.