Невиданное диво: в Днепре замечены дельфины?

- 19 квіт. 2020
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В Днепр приплыли дельфины, которых там не видели очень давно. Люди снимают их камеру и радуются, как дети, пишет NNS со ссылкой на hyser. Умные млекопитающие также довольны и даже заигрывают с человеком.
Один из дельфинов поймал рыбу и сразу кушать ее не стал, а начал плавать возле мужчины животом вверх и радоваться своей добыче. Он, как будто, хочет сказать: "Посмотри, как прекрасно вокруг!"
А вот пользователи завели жаркую дискуссию - не фейковое ли это видео.
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