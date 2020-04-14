В Україні очікуються заморозки та вітер

- 14 квіт. 2020
- 313
Завантажте мобільний додаток сайту
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки. Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Фейсбук, інформує NNS.
За даними УкрГідрометцентру, вночі 15 квітня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях сильні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-5°.
Вночі 16 квітня у східних, 17 квітня у північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.
У Київській області вночі 15 квітня сильні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-5°, вночі 17 квітня по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.
У м. Києві вночі 15 квітня сильні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-2°.
Також синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє про штормовий вітер.
«Завтра, 15-го квітня, повсюди в Україні напрямок вітру - з північного заходу, ще й з поривами до штормових значень.
Атмосферний холодний фронт (на першому фото, зараз), який приніс різке зниження температури повітря, дощі та сніг, зсунеться на схід.
Тому опади ще побудуть найближчої ночі у східних областях, на Півдні, у Дніпрі та районах.
А вже завтра вдень у більшості областей України буде сухо, лише в східній частині затримаються дощі», — написала вона.
«Повітря у середу передбачається холодним. Вночі заморозки 0-5 градусів очікуються у західних, північних областях, у більшості центральних областей. На Півдні та Сході вночі +1+5 градусів», — додає синоптик.
«Зараз атмосферний фронт перетинає Україну і контрасти в зоні фронту значні: перед фронтом +15+19 градусів, за фронтом +3+6 градусів.
16-17 квітня потепліє, але буде сильний північно-західний вітер, 18 квітня та на Великдень знову трохи похолодає», — прогнозує синоптик.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!