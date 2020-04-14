Різке похолодання і сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні

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В деяких регіонах України сьогодні, 14 березня, очікується різке похолодання. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК Україна, який в свою чергу, посилається на Укргідрометцентр.

Згідно інформації, отриманої NNS , суттєво похолодає сьогодні на заході країни. Тут прогнозують дощ зі снігом, температура повітря вдень становитиме +5+9, вночі +3+5.

У північних областях теж дощі, але трохи тепліше, вдень +6+9, а вночі +4+6.

У центральних областях тепло, але з дощем, вдень +10+17, а вночі +5+7.

На сході країни сухо, вдень +14+17, а вночі +3+5. На півдні країни тепло й без опадів, вдень +16+18, а вночі +5+7.